Oxlade-Chamberlain peut faire une croix sur le Mondial

Le milieu international anglais Alex Oxlade-Chamberlain, touché au genou droit et sorti sur civière lors de la demi-finale de la Ligue des champions de Liverpool contre l'AS Rome (5-2), ne jouera plus cette saison. Ni avec son club, ni en sélection, a annoncé son club.



"Liverpool FC peut confirmer que la saison d'Alex Oxlade-Chamberlain - en club et en sélection - est terminée en raison d'une blessure au ligament du genou", peut-on lire sur le site des Reds. "L'ampleur de la blessure implique qu'Oxlade-Chamberlain va manquer le reste de la campagne avec Liverpool et la Coupe du Monde en Russie avec l'Angleterre".



Dans un duel avec l'arrière gauche serbe Aleksandar Kolarov, Oxlade-Chamberlain s'est blessé au genou droit au quart d'heure de jeu. Le joueur de 24 ans s'est tordu de douleur, et les soigneurs ont rapidement fait signe au banc des "Reds" de procéder à un changement.

Dès la fin du match, son entraîneur craignait le pire. "Tout le service médical (du club) est inquiet avant les scans, alors vous pouvez imaginer. Et la saison n'est pas encore très longue", avait déclaré Jurgen Klopp en conférence de presse à l'issue de la rencontre.

"Si vous ne me voyez pas sourire, c'est pour ça. Nous avons perdu un excellent joueur ce soir", a-t-il continué, avant d'espérer: "Mais je suis quelqu'un de positif, ça n'a peut-être que l'air mauvais."



Oxlade-Chamberlain est l'un des cadres de l'équipe nationale d'Angleterre, qui figure dans le groupe de la Belgique à la Coupe du monde en Russie qui débute le 14 juin prochain.