Origi, ovationné à Genk : "C'était émouvant et cela montre aussi à quel point c'est un club familial"

Divock Origi est monté à 10 minutes de la fin lors de la victoire de Liverpool face à Genk (1-4). Le Diable rouge a profité de ce bout de match dans un stade où son père a brillé et où jeune joueur il a rêvé d'évoluer. "J'ai vécu beaucoup de moments ici. Mon père a joué ici, j'ai marché sur le terrain avec Sonck. Je me voyais jouer ici. A 15 ans, j'ai fait le choix de partir mais je n'ai jamais oublié le club. C'est mon club favori en Belgique. Ça fait plaisir de revenir ici."

La montée au jeu de Divock Origi - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Même s'il a quitté le Limbourg à l'âge de 15 ans, il a reçu une ovation du public. Il a été le premier surpris. "Je savais qu'il y avait un lien fort avec mon père. Mais à ce point-là, c'était émouvant, c'était spécial. Et cela montre aussi à quel point Genk est un club familial."



L'attaquant des Diables est aussi revenu brièvement sur le match. "C'est vrai qu'on a pris du plaisir. En contre, ils ont eu quelques contres où ils ont été dangereux. Mais à la fin, on a montré beaucoup de maturité. 4-1, c'est bon pour la confiance"



Une victoire et un rêve de gosse réalisé et une ovation, Divock n'a pas fait le déplacement à Genk pour rien.