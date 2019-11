Origi : "On a su gérer le match avec notre expérience et notre qualité"

Le Racing Genk s'est incliné 2-1 mardi à Liverpool à l'ocacsion de la quatrième journée du Groupe E de la Ligue des Champions de football. Georginio Wijnaldum (14e, 1-0) et Alex Oxlade-Chamberlain (53e, 2-1) ont donné la victoire aux Reds. Aly Samata a remis temporairement les deux équipes à égalité (41e, 1-1).

"On savait que ça allait être un match difficile. Pour être honnête, Genk nous a bien provoqué. Ils ont bien joué. Tactiquement, ils étaient bien en place. Même les supporters de Genk étaient incroyables. A la fin, avec notre expérience et notre qualité, on a su gérer le match. On est content de ce succès. Le 1-1 à la pause n’était pas prévu. On essaie de ne pas encaisser, mais ils ont marqué un beau goal sur corner. C’était à nous de répondre ensuite", a expliqué le Belge Divock Origi à notre micro.

Et d'ajouter : "Etre applaudi par les fans de Liverpool et par le bloc de Genk à ma sortie du terrain, c’était un sentiment spécial. Genk a une place très spéciale dans mon cœur. Je suis très heureux de leur présence ici et d’avoir pu les retrouver."

Liverpool prend la tête avec 9 points devant Naples (8) et Salzbourg (4), qui ont partagé l'enjeu (1-1). Genk (1 point) est quatrième. Le 27 novembre, Genk recevra Salzbourg et Liverpool affrontera Naples.