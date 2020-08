"On leur a offert des buts", déplore Frank Lampard

Franck Lampard (entraîneur de Chelsea, éliminé par le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, au micro de BT Sports):

"Je trouve que la prestation était correcte. C'est pas facile à dire après une défaite 4-1, je ne suis pas content, on ne voulait pas perdre ici. Mais après avoir concédé rapidement deux buts, notre réaction nous a permis de revenir dans le match.

A 2-1 on était totalement dans le match et on a tenu tête à une équipe de très haut niveau. Quand on regarde le nombre de matches en Ligue des Champions des joueurs sur le terrain ce soir, on comprend ce qui s'est passé. Mais j'ai vu beaucoup de choses positives dans l'équipe, aussi des mauvaises qui ont été présentes toute la saison et sur lesquelles on doit progresser. Mais à 2-1, on a été dans le match, on n'a pas réussi à marquer, on a fait des erreurs qui leur ont offert des buts et à ce niveau, ça ne pardonne pas."