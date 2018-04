"On connaît la recette pour aller en finale", assure Zinédine Zidane

"On sait ce qu'on doit faire pour aller en finale. On connaît la recette", a assuré ce lundi en conférence de presse l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane (45 ans), à la veille de la demi-finale retour contre le Bayern Munich.

"La clé, c'est tout simplement de penser à gagner le match, comme à l'aller (1-2 à l'Allianz Arena, ndlr). Ne pas reculer ni faire des bêtises, et essayer de marquer le plus vite possible. C'est une demi-finale dont nous sommes tous conscients de l'importance..."

En clair il s'agira grosso modo de reproduire la prestation de Munich. "Ce que nous avions réalisé là-bas était bien, et il n'y a donc nul besoin de changer beaucoup d'éléments", confirme Zizou, en insistant sur le caractère exceptionnel de l'événement.

"On est bien conscient que jouer une nouvelle demi-finale est quelque chose d'incroyable. Tout le monde est motivé, et fier de pouvoir jouer une nouvelle demi-finale devant notre public..."

L'ex-Ballon d'Or se garde cependant bien de sous-estimer l'adversaire. "Le Bayern, c'est du lourd", admet-il. "Un très grand club. Il va venir ici sans complexe, et livrer une solide prestation. A nous de bien lui faire tout de suite comprendre que nous voulons passer..."

Pour faire bonne figure face à son grand rival de Barcelone, qui a réussi le doublé Coupe-Championnat, le Real est quasiment obligé de remporter une troisième Champions League consécutive.

"Ils ont réalisé une grande saison", admet Zinédine Zidane. "Mais on doit se limiter à penser au match de demain, et à rien d'autre pour le moment. Quant à mon avenir personnel, ce n'est pas le sujet du jour. Il ne dépend d'ailleurs pas d'une victoire en Champions League. C'est une question indépendante du choc avec le Bayern. Je veux rester dans ce club, mais je crois l'avoir déjà dit."

Enfin concernant les deux blessés du match aller, Isco et Nacho, une décision sera prise mardi. "Ils se sont entraînés normalement. On verra bien s'ils seront à 100%...", a dit Zinédine Zidane.