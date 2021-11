"On aurait dit que l’arbitre voulait un autographe de Neymar" : le coach de Leipzig furieux sur l’arbitrage

Dix-sept frappes vers le but contre 7 seulement pour le PSG, une domination territoriale bien marquée mais finalement un partage 2-2 qui ne les arrange pas. Leipzig a quitté sa pelouse avec un sentiment de frustration mercredi soir après son match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Et même si les Allemands ont égalisé sur penalty dans les arrêts de jeu, le coach de Leipzig Jesse Marsch était d’humeur grincheuse en conférence de presse. L’ancien coach du RB Salzbourg s’en est notamment pris à l’arbitre de la rencontre, le Suédois Andreas Ekberg.

"J’étais très énervé par l’arbitre et ses décisions", a entamé Marsch, jauni par l’arbitre pour ses rouspétances après 30 minutes de match. "Par expérience, j’ai appris que les grands clubs sont plus respectés que les petits. Il ne nous a pas protégés et cela a été ma seule manière de lui montrer ma colère. A plusieurs moments, c’était comme s’il voulait avoir un autographe de Neymar marqué sur son carton jaune. C’est super d’avoir des joueurs comme Mbappé, Neymar et Di Maria mais faites-nous jouer un match dans des conditions normales et avec des règles égales pour tous. L’arbitre n’a pas été bon. Même pour le 2e penalty, il a dû regarder la VAR alors que la faute était évidente !"