"Nous leur avons fait des cadeaux", regrette Jupp Heynckes

Malgré l'ouverture du score et plusieurs belles opportunités, le Bayern Munich s'est incliné 1-2 face au Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions, mercredi. "Nous leur avons fait des cadeaux, et nous n'avons pas su tirer profit de nos occasions", a regretté l'entraîneur des Bavarois Jupp Heynckes.

"Le premier but était totalement évitable, tout comme le deuxième d'ailleurs. Par ailleurs, rarement dans une demi-finale de Ligue des champions, on a vu autant d'occasions de but que nous n'avons pas su convertir." Le Bayern a connu deux coups du sort en première période, avec les sorties sur blessures de Robben et Boateng.

"Evidemment, quand deux joueurs aussi importants demandent à sortir, c'est que c'est grave. Il faut attendre les résultats des examens demain (jeudi) pour en dire plus." Le Bayern n'a pas dit son dernier mot, prévient Heynckes.

"Au retour, nous aurons le devoir de nous créer de nouveau des occasions, et de marquer les buts. En Ligue des champions, il y a deux matchs et c'est à la fin du deuxième que l'on fait les comptes. Evidemment, le Real a un gros avantage, mais je pense que nous n'avons pas mérité de perdre ce soir, qu'on aurait dû gagner, et ça me rend optimiste pour le retour. Cette saison, on voit des résultats atypiques, en quart ou en demi-finale, et le match de ce soir a montré que le Real était vulnérable derrière. De toute façon, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours essayer."