Noa Lang, bad boy assumé, diamant brut qui ne demande qu'à être poli

Il a une bouille d’enfant terrible. D’adolescent mal luné, sorte de bad boy juvénile à la démarche désinvolte et au regard volontairement provocateur.

Noa Lang ne s’en cache d’ailleurs pas, il prend un malin plaisir à provoquer, aime être détesté, boosté par ses ambitions personnelles démesurées et par un caractère bien trempé. Son mantra personnel “Je veux être moi-même, je ne suis pas un suiveur” en dit long. Lang est un joueur atypique et l’assume.

Mais réduire ce gamin, seul vrai transfert de Bruges cet été, à un simple rôle de provocateur serait faire injure à son talent de footballeur. Parce qu’à 21 ans, Noa Lang a de l’or plein les godasses. Technicien hors pair, déroutant balle au pied, Lang fait partie de cette catégorie (réduite) de joueurs capables de dynamiter le jeu sur un coup de rein ou de mettre un adversaire dans le vent d’un dribble saisissant. Les défenseurs du Zénit, que Lang avait martyrisés pendant 90 minutes la semaine dernière, doivent d’ailleurs encore en faire des cauchemars.

Débarqué au Jan-Breydel dans la peau d’un jeune diamant brut batave à polir, amené à faire ses gammes dans un dispositif brugeois parfaitement rodé, Lang a vite saisi sa chance. Buteur dès sa 2e apparition dans une défaite inattendue contre Louvain, il a récidivé le weekend suivant face à Malines. Un baptême du feu fulgurant qui a poussé le coach, Philippe Clément, à revoir ses plans.

Très vite, Lang est devenu plus qu’une solution de secours. Il s’est même mué en titulaire en puissance, profitant de la méforme, des frasques extra-sportives ou des blessures des tauliers habituels pour ne plus quitter l’équipe-type brugeoise. En manque de rythme après des derniers mois difficiles passés à cirer le banc en Eredisivie, Lang retrouve peu à peu ses sensations. Et selon le principal intéressé, ce n’est que le début. “Je me sens de mieux en mieux. Je peux devenir encore bien meilleur” confiait-il récemment. Du Noa Lang dans le texte bien évidemment. Pointé du doigt pour une certaine passivité dans les tâches défensives, un physique trop frêle ou un manque d’application dans les duels aériens, Noa Lang a effectivement encore de la marge de progression.

Ce mardi, son club, Bruges, a une occasion historique de rallier les 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra l’emporter face à la Lazio Rome. La tâche sera loin d’être aisée. Pour espérer faire tomber le géant italien de son piédestal, les Blauw&Zwart auront besoin d’un grand match de leur nouveau numéro 10.

Prêt à bondir, Noa Lang, lui, n’attend que ça.