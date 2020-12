Neymar espère retrouver Messi : "Nous devons le faire l'année prochaine"

Neymar a lâché une petite bombe mercredi, après la victoire (3-1) du Paris Saint-Germain face à Manchester United en Ligue des Champions, en exprimant son désir de rejouer l'année prochaine avec Lionel Messi, qui pourrait quitter le FC Barcelone à la fin de cette saison.

Le Brésilien a joué durant quatre saisons aux côtés du sextuple Ballon d'Or dans la capitale catalane avant de rejoindre le PSG en 2017, pour un transfert record de 222 millions d'euros.

"C'est ce que je veux le plus, prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain", a-t-il déclaré au micro de la chaîne sportive américaine ESPN, "j'ai très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l'année prochaine".

Après l'avoir cédé au PSG, le FC Barcelone avait tenté de récupérer le prodige brésilien en 2019, sans réussir à faire céder la direction parisienne.

Mais désormais en difficulté financière à cause de la pandémie de coronavirus, le club catalan a dû négocier une baisse de salaires avec ses effectifs pour un montant global de 122 millions d'euros, et semble désormais en position délicate pour retenter sa chance avec Neymar l'été prochain.

En revanche, Lionel Messi, qui termine son contrat à la fin de la saison, pourrait être tenté par un départ après avoir essayé, sans succès, de quitter le Barça à la fin de la dernière saison.

L'ancien président du club, Josep Maria Bartomeu avait cependant refusé de laisser partir sa star argentine, avant d'être poussé à la démission. Son successeur ne sera connu que le 24 janvier prochain, à l'issue d'élections.



"Je lui laisse sans problème ma place sur le terrain"

Manchester City, entraîné par l'ancien chef d'orchestre du Barça Josep Guardiola, était considéré comme la destination la plus évidente pour Messi en cas de départ l'été dernier, mais le PSG pourrait constituer une alternative intéressante pour le joueur de 33 ans.

"Je lui laisse sans problème ma place sur le terrain", a plaisanté Neymar, "sortez-moi".

Associé au champion du monde Kylian Mbappe à la pointe de l'attaque parisienne, Neymar n'a pas encore su porter le club vers son premier trophée en Ligue des Champions, malgré une finale cet été.

Toujours en course cette saison, le PSG bataille avec Manchester United et le club allemand du RB Leipzig pour s'extraire du groupe H, avec un dernier match à disputer face aux Turcs de Basaksehir, déjà éliminé, alors que Manchester et Leipzig s'affronteront.