Nainggolan : "Nous avons déjà renversé la situation contre Barcelone, il faut y croire"

Après la demi-finale aller complètement folle à Anfield Road entre Liverpool et l’AS Roma (5-2), Radja Nainggolan continuait de croire en une possible qualification pour la finale de Champions League. A dix minutes du coup de sifflet final, alors que les italiens étaient menés 5-0, le Diable Rouge a sonné l’heure de la révolte en délivrant une passe décisive et en provoquant un penalty. Deux coups d’éclat qui maintiennent l’espoir dans les rangs transalpins.

"Nous avons bien commencé mais nous avons donné trop d'opportunités. Nous avons fait trop d'erreurs. À la fin, on est parvenu à atténuer tout ça, souffle Nainggolan dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. A 5-0, c’était plier. A 5-2, c’est possible. Nous avons déjà renversé la situation contre Barcelone (battus 4-1 au Nou Camp en quarts de finale aller, les Romains ont gagné 3-0 au Stadio Olimpico et ont éliminé les Blaugrana, ndlr). Ce sera difficile mais il faut y croire. C'est le football. Nous allons continuer à penser que nous pouvons les battre 3-0. Cela a réussi contre Barcelone, j'espère que ce sera le cas à nouveau."

Le match retour programmé le mercredi 2 mai prochain promet d’être enflammé.