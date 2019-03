Nabil Fekir peut-il vaincre son modèle, Lionel Messi?

Ce mercredi soir, le Barça reçoit Lyon en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le 0-0 de l'"aller" laisse une petite chance aux Gones dans cette Ligue des Champions propre aux exploits. Barcelone reste le favori, mais en face à Lyon, pourra s'appuyer sur le retour de Nabil Fekir, grand fan de ...Lionel Messi. Une admiration qui tient essentiellement au fait que les 2 joueurs possèdent des profils, un peu, identiques.

Nabil Fekir et Lionel Messi évoluent à la même place : milieu offensif, ils sont gauchers, et ils tournent autour du mètre 70. Ils ont donc le centre de gravité assez bas et un niveau technique très élevé. Ils sont aussi habiles sur coup franc.



Et puis il y a l’impact de Nabil Fekir sur l’équipe Lyonnaise. Fekir n’a pas joué l’"aller" et le Barca a eu 67 pourcents de possession de balle. Avec Fekir, Lyon courra d’office un peu moins derrière la balle et augmentera ses possibilités de marquer. En Ligue des Champions, l’international français a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives en 5 matches.



Après, comparaison n’est pas raison évidemment. On parle de Lionel Messi en face. Celui qui à 31 ans n’a jamais semblé aussi fort. Et qui possède des statistiques folles. Pour faire simple, Messi a marqué cette saison 34 buts en 35 matches. Il a aussi distribué 19 passes décisives. Lionel Messi n’a jamais atteint une telle efficacité.



En face Nabil Fekir, surnommé le Messi du Rhône à ses débuts, reste admiratif. "C’est le meilleur joueur du monde, il est décisif chaque année". Ces propos sont ceux du champion du monde français qui souhaitera s’inspirer de son mentor ce soir, pour mieux le contrer.