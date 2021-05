N’Golo Kanté élu Homme du match : "L’accomplissement de toute une saison"

N’Golo Kanté a une nouvelle fois été déterminant pour Chelsea, vainqueur samedi soir de la Ligue des Champions grâce à un succès 1-0 contre Manchester City. Samedi à Porto, l’infatigable milieu de terrain français a quadrillé le terrain et s’est montré crucial sur le plan défensif tout en restant actif offensivement.

"C’est incroyable, c’est le résultat de beaucoup d’efforts, beaucoup de difficultés pendant la saison, mais au final c’est le travail de tout un groupe, c’est de la joie et de la fierté", a dit Kanté au micro de RMC Sport.

Si Kai Havertz a marqué l’unique but du match à la 42e, c’est bien l’international français qui a reçu le titre honorifique d’Homme du match, comme lors des deux matches en demi-finales. "C’est secondaire, le principal c’est ce qu’on a fait, on s’est battu pour se qualifier en finale. Aujourd’hui on a souffert, on s’est battu jusqu’à la fin, et on a la récompense de la victoire. C’est de la joie, c’est le résultat de beaucoup d’efforts, le travail de tout un groupe, et on savoure, c’est tout", a dit Kanté. Il n’a pas manqué d’ajouter que c’était l’arrivée de Thomas Tuchel qui avait provoqué le redressement de Chelsea en cours de saison.

En cas de beau parcours avec les Bleus, Kanté pourrait prétendre au prochain Ballon d’Or. "Pour l’instant on savoure la Ligue des champions, l’Euro c’est bientôt, on va rejoindre l’équipe de France et on espère le remporter aussi", a-t-il ponctué.