Müller : "Nous devons avoir une autre mentalité"

Le Bayern peut être déçu après sa défaite à domicile contre le Real en demi-finale aller de la Ligue des Champions (1-2). Les Munichois ont ouvert la marque et se sont créés les opportunités pour gagner. Mais la finition n'a pas été au rendez-vous.



"Nous avons manqué de réalisme, et nous prenons des buts sur des fautes que l'on ne peut pas se permettre à ce niveau", a résumé Thomas Müller sur Sky Allemagne. "En deuxième période, c'était presque bizarre, on arrivait à cinq mètres du but, et la balle ne voulait pas franchir la ligne. On ne peut pas se satisfaire d'une telle performance en termes de réalisme. Leur deuxième but aussi est bizarre, pas dans sa réalisation, magnifique, mais sur le départ de l'action (mauvaise passe de Rafinha, ndlr). Madrid, c'est Madrid, on a vu leur sang-froid devant le but. Nous, nous avons besoin d'une autre mentalité devant le but. Le résultat aurait pu être très différent à mon avis. Mais on ne baisse pas les bras, nous avons déjà gagné là-bas l'an dernier. Mais nous avons besoin d'une autre mentalité de +killers+."



Corentin Tolisso, monté au jeu en deuxième mi-temps, partage l'avis de son capitaine. "Il y avait la place pour faire un meilleur résultat. On a fait un bon match ce soir mais il a manqué un petit truc pour faire un meilleur résultat. C'est le même scénario que l'année dernière. Cette année, c'est pareil, il va falloir faire preuve de courage et refaire cette performance parce qu'on a vraiment bien joué je pense. En première mi-temps on aurait pu mettre plus de buts. Sauf qu'au retour, il faudra mettre les occasions au fond. Bien sûr qu'on y croit encore et rien n'est joué."