Mpoku : "Ils étaient agressifs... Nous, on est encore en rodage"

Le Standard a été battu 3 à 0 par l'Ajax Amsterdam au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions de football et jouera l'Europa League cette saison. Auteur d'un partage à l'aller (2-2), le club liégeois a été battu à Amsterdam lors du match retour mardi soir.

"Aller en C1 aurait été un bonus, on va se contenter du championnat et de l’Europa League. L’Ajax a mieux commencé que nous. Ils étaient agressifs, nous pas, puis ils ont marqué très vite. Tu apprends beaucoup de choses dans ce genre de rencontres. Notre équipe est encore en rodage, jouer l’Europa League c’est pas mal", a détaillé Paul-José Mpoku après la partie.

"Certaines consignes n'ont pas été respectées en première période. On n'était pas là dans le pressing et la défense était trop loin de l'attaque. Ca a créé beaucoup d'espaces pour nos adversaires. L'Ajax sait se procurer des opportunités avec de petits espaces. C'était mieux en deuxième mi-temps, mais c'était trop tard. L'écart n'est pas trop grand... si on respecte bien les consignes et qu'on reste bien dans le match. On ne l'a pas fait malheureusement", regrettait pour sa part Mehdi Carcela à notre micro.