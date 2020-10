Moukoko va-t-il devenir le plus jeune joueur en C1 et battre le record de Babayaro contre le FC Bruges?

La liste A est celle des joueurs qualifiés par le club pour l’ensemble de la compétition. La liste B est réservée aux jeunes joueurs formés au club depuis au moins deux ans, et peut être présentée à l’UEFA jusqu’à 24 heures avant chaque rencontre.

Pourquoi refait-il parler de lui alors qu’il n’a pas encore 16 ans ? Tout simplement parce que son club souhaite l’inscrire sur la liste B des joueurs sélectionnable en Champions League, selon le directeur sportif du club Michael Zorc , cité lundi par le quotidien allemand Bild.. Le talent précoce de Moukoko , qui fêtera ses 16 ans le 20 novembre, pourrait lui permettre de devenir cet hiver le plus jeune joueur de l’histoire en Ligue des champions tout simplement.

Décidément, Dortmund continue chaque année de sortie des jeunes afin de les revendre à prix d’or quelques années plus tard. Mais ici, le club Allemand tient peut-être une pépite encore plus impressionnante que d’habitude. Son nom : Youssoufa Moukoko .

Moukoko pourrait battre un certain Babayaro s’il joue contre le FC Bruges

Moukoko, qui joue à Dortmund depuis 2016, sera donc éligible dès le 24 novembre, à seize ans et quatre jours, contre le FC Bruges en phase de poule. Le plus jeune joueur de l’histoire de la compétition reine européenne est pour l’instant le Nigérian Celestine Babayaro, aligné par Anderlecht à 16 ans et 86 jours en 1994.

Dortmund envisage aussi de faire débuter Moukoko cette saison en Bundesliga, lorsqu’il aura atteint l’âge minimal de 16 ans.

Arrivé du FC St Pauli (Hambourg) à Dortmund à 12 ans, ce jeune garçon né au Cameroun est devenu un phénomène unique de précocité : engagé à 12 ans dans le championnat U17, il y a marqué 90 buts en 56 matches.

A 14 ans, il a joué en U19, et marqué 44 buts en 30 matches. En septembre, il a fait à 15 ans ses débuts en sélection nationale allemande des U20.