Monchengladbach – Real Madrid : enfin le retour d'Eden Hazard ? (Live commenté 21h)

Le Real Madrid se déplace à Gladbach ce mardi en deuxième match de la phase de poule de Champions League. Les Madrilènes veulent faire oublier le premier match catastrophique face au Shakhtar Donetsk, en surfant sur la vague de la victoire cruciale lors du Clasico. Zidane souffle un peu, d’autant qu’il devrait enfin pouvoir compter sur Eden Hazard, de retour dans le groupe !

Hazard a connu une première saison totalement décousue en raison de multiples blessures, avec de nouveau plusieurs pépins physiques depuis la fin de l’été. On espère que cette fois, son retour sera plus concret et durable…

Après la rude défaite à domicile face à l’équipe B du Shakhtar Donetsk (3-2) mercredi pour la première journée de C1, le Real Madrid veut corriger le tir en Allemagne.

"On sait l’importance qu’a ce match après la défaite contre Donetsk. On a déjà de la pression sur nous. Ce match, ce n’est rien d’autre qu’une finale", a appuyé le milieu de terrain allemand Toni Kroos, en conférence de presse, lundi soir.

"On doit changer cette situation. Il n’y a que six matches dans le groupe, donc si tu commences par une défaite, tu as déjà la pression. Mais j’ai confiance en nous pour demain (mardi)", a rassuré Kroos (30 ans, 100 sélections) lundi.

"En tant qu’équipe, on a lutté, on a bien joué. (Aujourd’hui) il faudra faire de même, batailler et se battre ensemble, parce que ce sera encore un match difficile", a prévenu "Zizou".