Mignolet: "Quand on joue comme cela, on veut gagner"

Le Paris SG s'est imposé sur son terrain face à Bruges ce mercredi dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupe de la Champions League. Les Brugeois ne ses ont inclinés que 1-0 et aurait pu revendiquer plus, Mbaye Diagne ratant un penalty en deuxième période. "On a joué un bon match ici contre une grosse équipe européenne" souligne Simon Mignolet au micro de notre envoyé spécial Eby Brouzakis. "On a montré qu'on peut jouer à leur niveau. On l'a déjà montré contre Galatasaray à la maison, mais aussi face au Real Madrid. Mais quand on joue comme cela, on veut gagner. Aujourd'hui, on pouvait gagner un point, peut-être plus. Ça c'est frustrant."

Avec 2 points sur 12, Bruges est toujours en course pour obtenir la 3e place de son groupe, qualificative pour la phase à élimination directe de l'Europa League. Au delà du résultat sportif, Simon Mignolet souligne l'évolution du FC Bruges. "Le positif, c'est qu'on a montré qu'on pouvait jouer contre des grosses écuries. Je ne pense pas qu'une autre équipe belge ait montré cela" termine le gardien belge. "Ce qui est important comme footballeur, c'est de ne pas seulement jouer bien, mais aussi de gagner des points. Et on aurait dû faire cela."