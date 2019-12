Mignolet : "On peut affronter n'importe qui en Europe mais il faut être plus efficace"

Le Club de Bruges a une nouvelle fois montré de belles choses mercredi soir pour son dernière match de poules en Ligue des Champions face au Real Madrid. Il n'a toutefois pas pu accrocher de victoire dans ce groupe A. La troisième place et la qualification pour l'Europa League sont néanmoins acquises.

"C'était l'objectif que nous nous étions fixés avant le match. On voulait le faire en accrochant un point ou trois points mais au final nous avons tout de même eu ce que l'on cherchait", a réagi Simon Mignolet au micro d'Eby Brouzakis à la fin de la rencontre.

"On a joué une bonne première mi-temps mais en deuxième période le Real Madrid a émergé. 3-1, c'est un peu décevant comme score mais on est content pour la qualification et le but inscrit. On a montré en première période qu'on pouvait affronter n'importe quelle équipe en Europe. Cela a été le cas dans toute la campagne. Le pas qu'on doit encore franchir, c'est l'efficacité dans les deux phases: marquer quand on a des occasions et garder le zéro derrière."

Reversé en Europa League donc, le Club de Bruges espère continuer à faire bonne impression sur la scène européenne. "On va voir le tirage qui nous sera réservé. Il y a beaucoup d'équipes de haut niveau. On peut faire quelque chose de bien et on est confiant. Ce qu'on a appris de cette campagne, c'est qu'il faut être plus efficace. On essayera de l'être en Europa League."