Mignolet : "On a été la meilleure équipe, c'est un peu une déception"

Le Club Bruges a débuté sa campagne en poules de la Champions League par un match nul à domicile mercredi face à Galatasaray (0-0). Les Brugeois n’ont pas démérité et auraient mérité la victoire.

"Le contenu était bon. On a fait preuve d'organisation, on a aussi mis l'adversaire en danger sur des contre-attaques. On a été la meilleure équipe, on a eu les opportunités pour marquer un ou deux buts. Si tu joues un match pareil contre une équipe comme Galatasaray, c'est un peu une déception. Prendre une unité au vu des joueurs évoluant pour Galatasaray, c'est déjà pas mal. Il y a eu beaucoup de positif, il a juste manqué un but. Comme collectif, on était au même niveau que le Gala", a détaillé Simon Mignolet à notre micro quelques minutes après le coup de sifflet final.

Et le portier brugeois d’ajouter : "On peut apprendre de ce match et peut-être mettre les choses en pratique dès la prochaine partie au Real Madrid. On ne devra pas aller au Real uniquement pour jouer au Bernabeu et y prendre du plaisir sur la pelouse. On doit jouer là-bas pour gagner des points. C'est possible, on ne sait jamais. D'autres équipes y sont déjà parvenues. Vu la manière dont on a évolué ce soir, on peut marquer sur des contre-attaques, j'en suis sûr."