Mignolet : "Le déplacement au Gala, le match le plus important du groupe"

Ce mardi soir, le Club de Bruges abat une carte importante avec un déplacement sur le terrain du Galatasaray, dernier du groupe A en Champions League (1 point). Les Brugeois sont eux troisièmes, avec deux unités, derrière le PSG (12) et le Real Madrid (7).

"C’est déjà notre cinquième déplacement européen très important cette saison, après Kiev, Linsz, le PSG et le Real Madrid. Cette partie est primordiale car on veut se qualifier pour l’Europe après l’hiver. A nous de faire le boulot à Istanbul. J’ai déjà joué quelques matches en Turquie. Les supporters sont très passionnés et un peu fous, c’est une atmosphère dans laquelle tu dois prendre le plaisir du football. Avec leur expérience et la présence des fans, ils sont peut-être un peu favoris. J’espère qu’on pourra livrer les mêmes prestations qu’au Real et au PSG. On a montré à l’aller qu’on était au même niveau que Galatasaray", a expliqué Simon Mignolet à notre micro.

Et le portier brugeois de 31 ans de conclure : "L’objectif, c’est même de gagner là-bas. On doit utiliser leur public : d’abord car il y aura une bonne ambiance dans le stade, et puis essayer de les frustrer en menant au score par exemple. J’espère qu’on pourra récupérer les unités ‘perdues’ plus tôt dans la campagne durant ce match, le plus important de notre groupe. On doit encore jouer beaucoup de matches, aussi en championnat et en Coupe de Belgique, donc on ne pense pas encore à la dernière rencontre contre le Real Madrid."