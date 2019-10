Mignolet après le partage au Real : "On a montré qu'on mérite de jouer en Champions League"

Le FC Bruges est passé tout près des trois points ce mardi dans son affrontement face au Real Madrid, en Champions League. Les Brugeois menaient 0-2 à la mi-temps avant de concéder deux réalisations dans les 45 dernières minutes de jeu. Pour Simon Mignolet, repartir d’Espagne avec un point est déjà un élément positif. "Venir ici et repartir avec un point, c’est du bonus" explique le gardien brugeois au micro d’Eby Brouzakis, notre envoyé spécial. "Evidemment, on gagnait 0-2 à la mi-temps donc on voulait les 3 points. Mais d’expérience je sais que si ils marquent tôt, on peut tout perdre en 2e période. On est resté tranquille, on a joué notre match et on repart avec un point. On doit être fier de cela. On a montré qu’on mérite de jouer en Champions League."

"Tout le groupe a fait son boulot" enchaîne le Diable rouge. "On doit se donner à fond quand tu viens ici. C’est une bonne expérience pour les jeunes de Bruges. C’est très important pour le reste de leur carrière."

Le Belge termine en expliquant qu’il y avait du respect pour l’adversaire du soir mais que les joueurs brugeois se sont efforcés d’occulter le palmarès et les grands joueurs qu’ils affrontaient. "Il faut jouer ce match-là comme un autre match. On ne doit pas penser au lieu où on joue, aux adversaires. Contre le PSG, ce sera la même chose. Chaque match qu’on joue, on doit montrer ce qu’on a montré aujourd’hui. On doit faire le boulot."