Meunier : "Bruges a été très constant et a bien progressé sur les 5-6 dernières années"

Trois Belges, trois Diables Rouges, seront sur la pelouse du stade Jan Breydel avec le maillot du Borussia Dortmund mercredi (21h00) au Club de Bruges pour la troisième journée de la Ligue des Champions dans le groupe F. Accompagné de Thorgan Hazard et Axel Witsel, Thomas Meunier aura un sentiment un peu particulier, lui qui a porté le maillot brugeois entre 2011 et 2016.

Troisième du groupe avec 3 unités, pour 4 à Bruges, le club allemand en tête de la Bundesliga cherche un bon résultat chez un adversaire qu'il peut redouter. D'autant plus que Mats Hummels sera absent dans la défense allemande, alors que le jeune prodige norvégien Erling Haaland, 20 ans, est incertain, en délicatesse avec son genou.

Thomas Meunier se sent bien intégré dans la phalange allemande. "Ce qui me manque le plus, ce sont les supporters, c'est aussi pour eux et leur ambiance formidable que j'ai signé ici. Tout est nouveau pour moi, mais je me sens bien intégré et l'équipe est fantastique", a confié le Diable Rouge lors du point presse qui s'est tenu à Dortmund où les Allemands se sont entraînés encore mardi avant de rejoindre la Venise du Nord.

"La semaine s'est très bien déroulée, tout le monde a fait son job. On a encore du boulot, mais on est déjà pas mal. Bruges a été très constant et a bien progressé sur les 5 à 6 dernières années. Des gars comme Vormer et Vanaken sont de supers joueurs. Simon Mignolet est revenu d'Angleterre. J'ai encore beaucoup de contacts avec Bruges. J'y ai passé cinq belles années", a ajouté encore Thomas Meunier soucieux par ailleurs pour sa famille en Belgique. "La situation du Covid est très sérieuse en Belgique, plus qu'en Allemagne et pour être honnête, je suis content d'être ici en Allemagne. Le club prend vraiment bien soin de nous et je me sens en sécurité".

Thomas Meunier a dès lors mis en garde ses coéquipiers par rapport aux forces de Bruges. Lucien Favre mise lui sur les forces de son groupe. Pour l'entraîneur des Borussen en effet, "le plus important avec notre défense, c'est que tous les joueurs en fait défendent. Nous faisons un bon travail dans ce domaine, mais nous continuons encore à travailler dans ce sens pour abaisser encore le nombre d'occasions adverses. Mais avec l'absence de Mats Hummels, nous n'avons qu'un seul défenseur disponible, nous allons voir un peu demain (mercredi) comment nous allons disposer notre défense. Nous n'en savons pas encore plus sur la situation d'Erling, mais s'il devait être indisponible, nous avons beaucoup de belles alternatives en attaque", a ajouté le technicien suisse.

Le Borussia Dortmund est en tête de la Bundesliga avec 5 victoires pour une seule défaite (encoure le 26 septembre) aux côtés du Bayern. Le club allemand a aligné quatre victoires de suite en championnat dont celle de samedi à Bielefeld (0-2).