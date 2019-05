Messi se montre prudent après la victoire face à Liverpool: "Ce n'est pas définitif"

Lionel Messi, auteur d'un doublé dont un magnifique coup franc direct lors de la victoire de Barcelone devant Liverpool en demi-finale aller de la Campions League (3-0), se veut très prudent alors que le Barça doit encore se rendre en Angleterre pour valider son billet pour la finale.

"Notre dernière action été très nette et cela aurait été mieux de gagner 4-0 que 3-0 mais c'est vrai que c'est un très bon résultat. Ce n'est pas définitif, nous allons aller dans un stade très compliqué, avec une grande histoire, qui pousse énormément. Nous sommes contents d'avoir réussi un grand match ce soir."

"Nous nous sommes laissé entraîner dans leur rythme de jeu, un football très rythmé, très physique, une contre-attaque après l'autre. Nous n'y sommes pas habitués, on a l'habitude d'avoir le ballon et de faire courir l'adversaire. C'était un peu compliqué, nous étions un peu asphyxiés, mais il fallait faire avec, quel que soit le scénario du match."

Le stratège argentin a inscrit son 600e but avec le Barça, sur un superbe coup franc. "C'est vrai que le ballon est entré magnifiquement. J'ai cherché la lucarne et j'ai eu la chance que le ballon s'y loge. Je suis ravi."

"Nous sommes dans un moment décisif et très beau, nous devons être plus unis que jamais, tous ensemble: l'équipe, le public... On l'a dit en début de saison, (cette coupe) on va la décrocher ensemble. Ce n'est pas le moment de critiquer les uns ou les autres, c'est le moment de soutenir, d'aller de l'avant et d'aller chercher (le triplé) tous ensemble. Il reste peu de matches, il reste trois finales et nous allons y parvenir tous ensemble."