Messi bourreau de Courtois, Hazard et Chelsea, le FC Barcelone en ¼ de finale

Le FC Barcelone accueillait Chelsea ce mercredi soir pour le dernier huitième de finale retour de Champions League. Après le partage du match aller au Bridge (1-1), le Barça a pris le meilleur sur les Blues (3-0), non sans une certaine efficacité car le champion d’Angleterre n’a vraiment pas démérité. Lionel Messi (3e et 63e) et Ousmane Dembélé (20e) ont planté les buts du club catalan, qualifié pour la onzième fois consécutive pour les quarts de finale. Thibaut Courtois n’a pas quitté la pelouse, Eden Hazard a cédé sa place à la 82e minute et Thomas Vermaelen n’a pas participé au match.

Le résumé Avantagé par le score du match aller, Barcelone ne se posait pas de questions et faisait immédiatement craquer la défense londonienne. Après moins de trois minutes, une combinaison rapide et chanceuse libérait Messi dans un angle très fermé. Cela n'empêchait pas l'Argentin de placer le ballon entre les jambes de Courtois (3e). La réaction de Chelsea est confiée à Willian et Hazard qui ont inquiété à tour de rôle la défense catalane. Mais c'est une nouvelle fois Messi qui a fait la différence. Après avoir subtilisé le ballon à Fabregas, 'la Pulga' prenait de vitesse les défenseurs de Chelsea avant de servir Ousmane Dembélé. Le Français contrôlait parfaitement et allumait Courtois d'une frappe du droit croisée, déviée par le portier belge, en lucarne pour son premier but sous le maillot Blaugrana (20e).

La déception de Marcos Alonso - © LLUIS GENE - AFP Chelsea ne s'avouait pas vaincu et insistait. Alonso (37e) et Kante (38e) butaient sur Ter Stegen. L'Espagnol frappera même sur le poteau sur coup franc dans les arrêts de jeu de la première période. Mal payé avec trois poteaux sur les deux matches, Chelsea flanchait définitivement après l'heure de jeu. Et c'est une nouvelle fois Messi qui frustrait l'équipe d'Antonio Conte. L'Argentin éliminait trois hommes sur une progression en vitesse et s'en allait inscrire son 100e but en C1 en plaçant une nouvelle fois entre les jambes de Courtois (63e). Démotivé, Chelsea a une nouvelle fois joué de malchance en toute fin de match en touchant une quatrième fois le cadre sur une tête de Rüdiger (90e). 3-0 : Le Barça rejoint en 1/4 le Real Madrid, double tenant du trophée, la Juventus, le Séville FC, l'AS Rome, Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich.