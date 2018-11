Mertens centenaire et vainqueur, les Belgian Spurs restent en course

Dries Mertens a fait le bonheur de Naples en inscrivant un doublé mercredi soir lors de la victoire 3-1 des Italiens contre l'Étoile rouge de Belgrade. Grâce à ces deux buts, le Diable rouge devient non seulement le meilleur buteur belge de l'histoire de la Ligue des Champions avec 11 buts (1 en barrages) mais atteint aussi la barre des 100 buts sous le maillot de Naples. Le record du club, détenu par Marek Hamsik (121 buts) n'est plus très loin.

C'est d'ailleurs le capitaine slovaque des 'Partenopei' qui a ouvert le score dans cette rencontre à la 11e minute sur un corner botté par Mertens et prolongé par Nikola Maksimovic. Le Diable rouge a fait trembler les filets pour la première fois après la demi-heure de jeu d'un délicieux extérieur de pied dont il a l'habitude (33e). En deuxième période, il a ensuite profité d'une jolie passe en profondeur de Hamsik pour se présenter devant le portier adverse et le surmonter d'une frappe lobée dans la lucarne (52e).

Ben El Fardou s'est pour sa part chargé de réduire l'écart à la 57e.

Naples est désormais seul en tête du groupe C avec 9 points, un de plus que le Paris Saint-Germain et trois de plus que Liverpool. Les Anglais devront s'imposer avec au moins deux buts d'écart face aux Napolitains dans deux semaines à Anfield.