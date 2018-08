Au terme d’une rencontre rythmée et animée, le Standard s’est arraché pour signer un important partage à domicile ce mardi soir face à l’Ajax Amsterdam (2-2) lors du 3ème tour préliminaire aller de la Champions League. Menés 0-2 jusqu’à vingt minutes du terme, les Rouches n’ont jamais rien lâché pour leur entrée en lice sur la scène européenne. Malgré quelques errements défensifs, les Liégeois ont pu compter sur un excellent Mehdi Carcela , auteur d’un superbe but, et sur Renaud Emond qui n’a pas tremblé au moment de convertir le penalty égalisateur dans les arrêts de jeu.

Mené 0-2, le Standard ne lâche rien et tient tête à l'Ajax - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Les Rouches entrent bien dans leur rencontre. Leur pressing agressif leur permet rapidement de porter le danger dans le camp ajacide. Très en jambe, Mehdi Carcela tente sa chance de loin et est tout proche de trouver la faille de loin par deux fois (3’ et 10’).

Mais au fil des minutes, la concentration des Liégeois se délite et les Néerlandais profitent des espaces. A la 20ème, Dusan Tadic se joue de Collins Fai sur le côté droit et centre au second poteau pour Klaas-Jan Huntelaar qui a parfaitement échappé au marquage de Christian Luyindama. La tête de l’ancien buteur du Real Madrid fait mouche (0-1, 19’).

Le Standard réagit immédiatement mais la madjer d’Orlando Sa ne trompe pas André Onana (23’).

Les hommes d’Erik Ten Hag continuent de jouer rapidement dans le dos de la défense rouche. Sur l’une de ces possibilités, Huntelaar est tout près de s’offrir le doublé mais Konstantinos Laifis surgit pour sauver ses couleurs in-extremis (33’).

Mais le défenseur chypriote ne fait que repousser l’échéance.

Deux minutes plus tard, la défense du Standard se fait une nouvelle fois surprendre sur un long ballon. David Neres est trouvé sur le flanc gauche et remet en retrait pour Tadic. Le Serbe ne se pose aucune question et prend sa chance aux abords de la surface. Sa frappe du gauche est parfaitement croisée et ne laisse aucune chance à Guillermo Ochoa (34’). La situation se complique fortement pour les protégés de Michel Preud’homme.