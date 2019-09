Mazzu: L'objectif? "Essayer de montrer du football, de l'envie, un bon état d'esprit"

Felice Mazzu et la plupart des joueurs de Genk découvrent cette semaine le goût de la Champions League avec une certaine impatience: "Le groupe est assez excité, le staff et évidemment tout le club. J'ai senti des joueurs très concernés à l'entrainement. On a débriefé le match contre Charleroi... On prend conscience de certains paramètres importants, d'autant plus pour des matches de Champions League" explique l’entraîneur des Limbourgeois.

Est-il plus inquiet du début de saison mitigé de Genk ou de l'excellente forme de Salzbourg (32 buts en six rencontres de championnats) ? "J'ai plutôt envie de parler de mon équipe. Des prestations en dent de scie dans le contenu, dans la création d'occasions et dans les résultats. Je ne suis pas dans l'objectif qu'on s'était fixé à cette période-ci de la saison. Il y a eu beaucoup de mouvements depuis le début de la saison donc j'espère qu'à partir de maintenant on va pouvoir stabiliser un peu les choses," le coach limbourgeois ajoute, "j'ai besoin de sentir de la part de mon groupe qu'il est toujours présent, qu'il n'y a pas des allées et venues et que l'on puisse travailler un plus sereinement, oui j'ai ce besoin. Ça ne veut pas dire que tout fonctionnera comme on le veut, mais la stabilité est importante pour pouvoir bien travailler."

La direction a-t-elle fixé un objectif au coach concernant la Champions League? "Jusqu'à aujourd'hui j'ai une très bonne communication et une très bonne relation avec la direction. Les objectifs sont très clairs. C'est d'essayer de montrer du football, de l'envie, un bon état d'esprit et de prendre des points quand c'est possible tout simplement."

Même concentré sur son équipe, Mazzu a conscience que la tâche ne sera pas aisée contre l'équipe autrichienne: "Je pense qu'en sept matches ils sont proches des quarante buts. C'est énorme. 21 sur 21. C'est une équipe qui fonctionne à merveille avec deux attaquants buteurs. Avec de la puissance, de la verticalité. C'est une équipe qui est en train d'aspirer le championnat autrichien. On devra être au maximum de nos possibilités."