Mazzu : "Impossible de prendre des points en C1 quand on défend comme on l'a fait"

Balayé à Salzbourg, Genk a encaissé une sacrée claque pour son retour en Ligue des Champions (6-2). Dépassés, trop fébriles en défense, les Limbourgeois ont été surclassés par le champion d’Autriche. Le Racing a pu mesurer la différence avec le championnat belge, et même avec l’Europa League.



Felice Mazzu a vu son équipe prendre l’eau en première mi-temps – sifflée sur le score de 5-1 - malgré les consignes d’avant match. "On est vraiment déçu. Je ne trouve pas les mots pour notre première mi-temps. La manière dont Salzbourg a joué, la manière dont Salzbourg a marqué, ce sont des situations qu’on avait préparées… et c’est ça qui est le plus difficile. On savait que dans les transitions, il avait beaucoup de percussion dans l’axe, beaucoup de relais et de verticalité. Malheureusement on a commis beaucoup trop d’erreurs en première mi-temps pour espérer un autre résultat".



"Ce n’est pas la première fois que notre première mi-temps n’est pas à la hauteur", reprend le coach de Genk avec lucidité. "On a très mal commencé le match, après 1 minute 30, c’est 1-0. Malgré cela – après le 1-0 -, je pense que pendant 25 minutes on a eu un très bon moment. C’est dommage qu’on n’ait pas su marquer à ce moment-là. On a eu une bonne possession, on a créé des triangles mais on n’a pas été assez tueur dans le rectangle. Après le 2-0, on est encore moins bien resté organisé. On a ouvert les espaces dans l’axe. Ce qui me fait le plus mal, c’est qu’on avait travaillé cette situation de "fermeture axiale" et qu’on a fait totalement l’opposé. C’est impossible de prendre des points en Champions League quand on défend comme on l’a fait en première mi-temps", conclut le Carolo.