Maurizio Sarri viré par la Juventus au lendemain de l'élimination en Champions League

Au lendemain de l’élimination de la Juventus dès les huitièmes de finale de Champions League face à Lyon, le club a décidé de se séparer de son Maurizio Sarri.

Le premier visé après ce fiasco est Sarri, venu pour ajouter une touche d’esthétisme à une équipe qui gagnait toujours mais séduisait rarement. Nombreux ne comprennent pas ce résultat avec un effectif aussi riche et étoffé que celui de la Juve.

Le contrat n’a pas été rempli, avec un jeu collectif souffreteux toute la saison et, surtout, des résultats à la baisse, avec cette élimination précoce en C1, deux défaites en finale de Coupe et en Supercoupe et un scudetto décroché du bout des doigts au terme d’un championnat conclu à un rythme de promu en souffrance.

"Excellent match"

Après le match vendredi, Sarri a parlé, outre de l’arbitrage, d’un "excellent match" et d’un hypothétique "classement de la C1", dont la Juve serait "première ou deuxième avec six victoires, un nul et une défaite". Autant de déclarations interprétées samedi comme un manque de lucidité, voire comme l’inadaptation d’un homme à un contexte.

"Sarri Out !", titrait ce samedi Tuttosport, reprenant le hashtag qui sur Twitter a accompagné toute cette saison le technicien toscan, guère aimé des supporters bianconeri.

Le Corriere dello Sport passait lui au français pour dire "Adieu Maurizio" et la Gazzetta titrait sur une "Nuit Noire" et citait dès sa Une les noms de Simone Inzaghi et Zinedine Zidane comme possibles successeurs, Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri étant d’autres options.