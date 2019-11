Mata et Diatta s'expliquent sur leur carte rouge

Hier soir à Istanbul, le Club de Bruges a vécu une fin de match épique. Au moment d'entamer les arrêts de jeu, les Brugeois étaient toujours menés 1-0 par Galatasaray. A ce moment, les espoirs de troisième place du groupe (qualificative pour l'Europa League) s'envolaient. Mais soudain, à la 92ème, Krépin Diatta ponctue une accélération par une magnifique frappe enroulée. Bruges égalise et récupère sa troisième place. Pour les Blauw en Zwart c'est un peu le délire. Diatta enlève son maillot et sprinte vers le point de corner. Il est poursuivi par ses équipiers dont Clinton Mata qui envoie un high-kick rageur dans le poteau de corner. Ledit poteau est scalpé et brisé en deux. Une fois l'euphorie brugeoise passée, l'arbitre applique le règlement. Diatta reçoit un deuxième carton jaune pour avoir ôté son maillot. Et Mata prend lui aussi une jaune pour son coup de pied aérien. Les deux joueurs sont exclus et le Club termine la rencontre à neuf. Cinq longues minutes stressantes passées à repousser les dernières offensives turques.

Après le match, Thierry Luthers a évidemment interrogé les Brugeois sur ces cartons rouges. "Marquer en Champions League c'est un rêve de gamin, et aujourd'hui c'est fait. C'est dommage que mon but se soit soldé par un carton rouge mais l'essentiel c'est que l'équipe a montré qu'elle est très forte mentalement", explique Krépin Diatta. "Au moment où j'enlève mon maillot, je n'avais pas oublié que j'avais déjà reçu un carton jaune. Quand on a fini de célébrer ce but, j'ai dit à Simon Deli : 'Je vais prendre un rouge'. Il m'a dit : 'Quoi !?'. Pour moi, c'était nécessaire. À chaque ballon que je touchais, c'était des cris dans tout le stade. Du coup, j'ai fait ce geste pour répondre à tous ces supporters. Pour leur montrer que, malgré les cris, je ne me laisse jamais abattre. Mentalement, je suis bien".

Pour Clinton Mata, visiblement, il y avait aussi un besoin d'évacuer une accumulation de frustrations liées à la nature du match. "Venir à Istanbul, croyez moi bien... Je ne pense pas que tout le monde dormira bien avec tout ce que l'on a entendu pendant tout le match. C'était difficile, on ne pouvait pas communiquer entre nous. Dans ma vie de footballeur, je n'avais jamais connu une telle ambiance. C'était un match d'hommes, il n'y avait que des duels. Je me suis fait rentrer dedans trois ou quatre fois", confie le défenseur brugeois. "C'est une erreur de ma part, j'assume. Dorénavant, dans ce genre de situation, j'arriverai à gérer mes émotions. Je ne pensais pas que j'allais avoir 'jaune' pour ça".

Heureusement pour Bruges, Clinton Mata et Krépin Diatta n'ont pas rimé avec 'cata'. Mais les dernières minutes à neuf ont été angoissantes. Ils seront suspendus pour le dernier match de groupe, à domicile face au Real Madrid.