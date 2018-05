Mané complète le trio des Reds derrière CR7

Sadio Mané, qui a ouvert le score lors de la défaite de Liverpool 4-2 en demi-finale retour de Ligue des champions, mercredi face à l'AS Rome, complète le trio des poursuivants de l'intouchable Cristiano Ronaldo (15 buts), avec ses coéquipiers Roberto Firmino et Mohamed Salah.

Avec ce 9e but en C1 cette année, Mané n'est plus qu'à une longueur de Firmino et de Salah, deuxièmes ex-æquo avec 10 réalisations.

Mardi, CR7 est resté muet face au Bayern Munich, comme à l'aller en Allemagne, alors qu'il avait marqué au moins une fois à chacune de ses 12 rencontres précédentes de C1.

Classement des buteurs de la Ligue des champions 2017-2018:

15 buts: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

10 buts: Roberto Firmino (Liverpool), Salah (Liverpool)

9 buts: Mané (Liverpool)

8 buts: Ben Yedder (FC Séville), Dzeko (AS Rome)

7 buts: Cavani (Paris SG), Kane (Tottenham)

6 buts: Messi (FC Barcelone), Neymar (Paris SG)

5 buts: Aboubakar (FC Porto), Coutinho (Liverpool), Higuain (Juventus), Lewandowski (Bayern Munich), Lukaku (Manchester United)

4 buts: Agüero (Manchester City), Aubameyang (Dortmund), Benzema (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Kimmich (Bayern Munich), Mandzukic (Juventus), Kylian Mbappé (Paris SG), Oberlin (Bâle), Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Manchester City), Talisca (Besiktas), Tosun (Besiktas)

3 buts: Bernard (Shakhtar Donetsk), Falcao (Monaco), Ferreyra (Shakhtar Donetsk), E. Hazard (Chelsea), Insigne (Naples), Kurzawa (Paris SG), Lang (Bâle), Marcelo (Real Madrid), Müller (Bayern Munich), Perotti (AS Rome), Rashford (Manchester United), Stones (Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern Munich), Tolisso (Bayern Munich), Werner (Leipzig), Willian (Chelsea)

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992-93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 120

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 100

3. Raul (+) 71

4. Ruud van Nistelrooy (+) 56

5. Karim Benzema (Real Madrid) 55

6. Thierry Henry (+) 50

7. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) 48

. Andrei Shevchenko (+) 48

9. Filippo Inzaghi (+) 46

10. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 45

(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité