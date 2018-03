Manchester United - FC Séville : Marquer et assurer la qualif (LIVE 20h45)

Après avoir partagé l'enjeu à l'aller face à Séville, Manchester United partira avec les faveurs des pronostics pour le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre à suivre en direct commenté.



Auteur d'un match nul à Séville à l'aller (0-0), Manchester United et Romelu Lukaku devront se méfier des Sévillans mardi (20h45), d'autant que José Mourinho doit trouver une solution à son problème "Pogba" s'il veut permettre à Manchester de jouer un quart pour la première fois depuis 2014. Blessé à l'entrainement, le milieu de terrain français n'a pas joué contre Liverpool ce week-end en championnat et reste incertain.



Marouane Fellaini, de retour de sa blessure au genou, a lui effectué sa rentrée. Cela dit, United vient de gagner trois de suite en Premier League notamment contre les Reds et Chelsea. Séville rêve lui d'une première accession dans le top 8.