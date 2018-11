Manchester United, bien aidé par la montée de Fellaini, renverse la Juventus

Côté belge, Romelu Lukaku , blessé, n'était pas du voyage en Italie alors que Marouane Fellaini , écarté des pelouses depuis un mois à cause d'une cuisse douloureuse, a disputé le dernier quart d'heure de la rencontre en position d'avant-centre.

Une triste première pour Cristiano Ronaldo

La joie de Cristiano Ronaldo après son but - © MARCO BERTORELLO - AFP

Les Turinois, moins dominateurs qu'à l'aller en première période, se sont longtemps cassé les dents sur le rideau défensif mancunien et ont manqué de réussite en touchant du bois à deux reprises avant l'heure de jeu, via Sami Khedira (36') et Paulo Dybala (50').

Parfaitement servi en profondeur par Leonardo Bonucci, c'est finalement Cristiano Ronaldo qui a inscrit le premier but de la rencontre d'une superbe reprise de volée (65'), son premier en Champions League sous les couleurs de la Juventus.

Après les montées au jeu de Juan Mata et Marouane Fellaini, Manchester United, jusqu'alors inoffensif, s'est progressivement installé dans le camp de la Vieille Dame. Et c'est le meneur de jeu espagnol qui, d'un délicieux coup franc, a rendu espoir aux Red Devils en fin de match (86').

Contre toute attente, les hommes de José Mourinho ont même arracher la victoire dans les arrêts de jeu, à nouveau sur phase arrêtée : après avoir effleuré le ballon, Marouane Fellaini a pu assister à un gros cafouillage de la défense turinoise au deuxième poteau, et Leonardo Bonucci et Alex Sandro ont finalement propulsé le ballon au fond de leurs propres filets.

Dans ce Groupe H, la Juventus est toujours en tête avec 9 points, devant Manchester United, deuxième avec sept unités. Valence suit avec cinq points après sa victoire en début de soirée face aux Young Boys de Berne (3-1).