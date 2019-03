Manchester City, sans ses Belges, se qualifie en pulvérisant Schalke

Vainqueur 2-3 au match aller, Manchester City n'est pas tremblé ce mardi, en match retour des 1/8èmes de finales de la Champions League en remportant la rencontre 7-0. Les buts du festival ont été inscrits par Aguero (35', 38'), Sane (43'), Sterling (57'), Silva (70'), Foden (78') et Jesus (83').

Kevin De Bruyne (blessé) et Vincent Kompany (non repris) n'étaient pas sur la feuille de match.

Les Mancuniens joueront un quart de C1 pour la troisième fois sur les quatre dernières saisons, et tenteront d'atteindre les demi-finales pour la seconde fois de leur histoire après 2016. Grâce à un festival offensif avec six buteurs différents, les Citizens égalent le plus gros écart de l'histoire de la compétition dans un match de phase finale.

Mercredi, Lyon ira chercher l'exploit au Camp Nou face au FC Barcelone (0-0 à l'aller) tandis que le Bayern reçoit Liverpool (0-0 à l'aller) et compte sur le "feu" de l'Allianz Arena pour éliminer les Reds, finalistes la saison dernière.

Le tirage au sort est prévu le 15 mars.