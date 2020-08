Manchester City- Real Madrid : De Bruyne et les Skyblues font tomber la Maison Blanche d'Hazard et Courtois

Magistralement à la baguette, à défaut d’être décisif numériquement, Kevin de Bruyne aura été le Belge le plus en vue dans cette rencontre. En manque de rythme et trop en retrait, Eden Hazard a lui touché peu de ballons et cédé sa place à la 82e minute. Thibaut Courtois , décisif sur plusieurs frappes adverses, est malheureusement abandonné par sa défense sur les réalisations mancuniennes,

Du côté mancunien, le grand homme de cette rencontre se nomme… Raphaël Varane . Inhabituellement fébrile, le défenseur du Real a craqué par deux fois et offert autant de buts cruciaux à Raheem Sterling (9’) et Gabriel Jesus (69’). Entre-temps, l’inévitable ange gardien merengue, Karim Benzema , avait relancé le suspense (28’).

Bourdes, kyrielle d’action et trois buts, le résumé de votre match :

Manchester City v Real Madrid - UEFA Champions League - Round of 16 - Second Leg - Etihad Stadium - © Peter Powell - BELGAIMAGE

“C’est le match le plus important de notre saison” clament les Mancuniens à l’unisson avant la rencontre. Ils sont affamés et cela se voit. Le Real a beau mettre le pied sur le ballon, il est acculé dans sa propre moitié de terrain. Première alerte après cinq minutes. La frappe dangereuse de Kevin de Bruyne est déviée. Avertissement sans frais pour Thibaut Courtois. La deuxième incartade mancunienne est, elle, déjà la bonne. Varane tricote et s’emmêle les pinceaux. Gabriel Jesus en profite et livre Sterling sur un plateau. Seul face au but, l’ailier british monétise et concrétise. Après dix minutes, le Real râle et paie cash son entame de match laborieuse (1-0).

Libéré, Raheem régale. Sa frappe enveloppée au quart d’heure fuse et s’écrase sur le toit du but. Une nouvelle occasion madrilène qui exaspère un Courtois occupé à vilipender des coéquipiers endormis. Et la missive est reçue cinq sur cinq par Karim Benzema. Son contrôle, dos au but à l’entrée de la surface, est parfait, sa frappe puissante. Il ne trouve que les gants d’Ederson mais confirme le réveil progressif d’une Maison Blanche trop bancale jusque-là. Confirmation de ce sursaut d’orgueil dans la foulée. Benzema est à la base de l’action. Il lance Rodrygo dans son couloir. Le centre de la pépite brésilienne vaut de l’or. Esseulé dans une forêt de défenseurs mancuniens, le pestiféré des Bleus est aussi à la conclusion. Son coup de casque ne laisse aucune chance à Ederson. Le match est relancé ! (1-1)

Et si les débats s’équilibrent, le rythme, lui, augmente. Cancelo presse haut et teste les réflexes de Courtois. Réponse du berger à la bergère mancunienne avec Benzema qui tente une reprise aérienne, sans succès. Omniprésent, Kevin de Bruyne se surprend, lui, à tenter un corner direct face à son ami Thibaut Courtois. Le dernier fait d’armes d’une première mi-temps intéressante et indécise à défaut d’être passionnante.

City confirme sa domination, le Real et Varane s’écroulent

Reprise. Du côté de City, la pause boisson semble avoir fait du bien. Sterling est toujours aussi déroutant et sollicite Courtois après 30 secondes. De Bruyne et son pied droit diabolique font des ravages et distillent les bons ballons comme un boulanger les petits pains chauds le dimanche matin mais City n’en profite pas. A deux reprises, Sterling et Foden filent mais s’empalent sur la muraille Courtois.

Du côté du Real, on adopte la stratégie mourinhesque, attentiste, prêt à bondir en contre-attaque. Karim Benzema, encore lui, profite de l’apathie générale de la défense mancunienne pour tenter une frappe enroulée. Ederson avancé se détend finalement bien. Dans la foulée, Gabriel Jesus a le but du K.O au bout du crampon mais le Brésilien rate le but et bute sur Courtois.

Ce n’est que partie remise. Quelques instants plus tard, le même Jesus n’a d’yeux que pour le ballon et pousse Varane à la faute. La tête en retrait du Français vers son gardien est beaucoup trop molle et permet à Gabriel Jesus de s’emparer du cuir et de crucifier Courtois dans un angle fermé. 2-1, City fait le break ! Le Real est, lui, K.O debout, abandonné par son métronome défensif habituel.

Le reste de la partie ne sera finalement qu'anecdotique. Le Real tente de sortir la tête de l’eau mais le dernier, (voire l’avant-dernier) geste fait défaut. Les changements de Zidane se succèdent mais la physionomie ne change plus. La muraille mancunienne reposait sur des bases solides ce vendredi soir. Et les artificiers madrilènes avaient, semble-t-il oublié leurs plus belles armes chez eux. 2-1 score final et une première élimination en Ligue des Champions en tant qu’entraîneur pour Zidane.