Manchester City - Lyon : De Bruyne ou Denayer, quel Diable en demi-finale de la Ligue des Champions ? (live commenté 21h)

Après avoir sorti respectivement le Real Madrid et la Juventus en huitièmes de finale, Manchester City et Lyon s'affrontent ce samedi pour décrocher le dernier ticket de demi-finaliste de Ligue des Champions. Et si Kevin De Bruyne et ses équipiers partent favoris vu leur état de forme et leur prestation contre Madrid, cette confrontation a tout du match-piège. En face, Jason Denayer et les Lyonnais veulent croire en leurs chances de... remporter la compétition ! Il s'agit en effet pour eux de la seule manière de regoûter à l'Europe la saison prochaine, après leur décevante septième place en Ligue 1, et leur échec en Coupe de la Ligue (défaite en finale contre le PSG, aux tirs au but).

Kevin De Bruyne est un titulaire évident pour City, alors qu'en face il reste un petit doute du côté de Jason Denayer, touché à la cuisse ces derniers jours. Une chose est sûre : il n'y a qu'un Diable rouge qui passera en demi-finale.

Suivez la rencontre en direct commenté sur cette page à partir de 21 heures.