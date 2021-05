Manchester City en finale de Champions League : les 8 raisons d'une métamorphose

" Notre président Khaldoon Al Mubarak ne veut pas un jour de sommeil, il ne veut jamais se reposer " a expliqué Pep Guardiola voici quelques semaines. " Il me pousse comme je pousse mon PDG [Ferran Soriano], et notre PDG me pousse. Et avec le Directeur Sportif Txiki Begiristain , nous nous poussons pour être toujours meilleurs. " Avant d’ajouter. " L’argent n’est pas tout. Manchester United dépense aussi de l'argent… Chelsea aussi, tout comme Barcelone et le Real Madrid... Le succès ne dépend pas que de l'argent, des tactiques, des joueurs et du personnel : il dépend de tous ces aspects qui travaillent ensemble et de la mentalité générale d’un club. "

City dépense gras, mais de manière plus répartie : l’achat-record des Cityzens demeure les 76 millions de Kevin De Bruyne … mais des joueurs comme Ruben Dias, Rodri, Joao Cancelo, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte et Raheem Sterling ont tous coûté plus de 60 briques... Et ce n’est pas fini : Guardiola disposerait déjà d’une enveloppe de 225 millions d’euros pour le prochain mercato estival…

" On a beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de joueurs incroyables " avait ironisé voici quelques semaines Pep Guardiola quand on lui demandait les raisons des succès de son équipe. Depuis 2010, City est en effet le club européen ayant le plus dépensé en transferts : 1,71 milliards d’euros. À titre de comparaison, le PSG n’est que 6e de cette hiérarchie, malgré ses Neymar à 220 millions et Mbappé à 145 millions.

Les Cityzens touchent enfin au but : 13 ans après la reprise du club par ses propriétaires émiratis, Manchester City va disputer sa toute première finale de Ligue des Champions . Le succès… de l’argent, mais aussi de l’évolution du projet sportif de Pep Guardiola : moins de romantisme, plus de rendement. Efficiency pays ! Analysons ensemble les raisons du succès.

Chantre de la possession, apôtre du fameux tiki-taka, Guardiola semble avoir cerné les limites de son approche romantique : il aurait ainsi capté que la recherche de la perfection esthétique pouvait être son plus grand ennemi. D’un jeu de possession centré sur les passes et les incessantes rotations du cuir, City a switché vers un jeu de transition axé sur des reconversions ultra-rapides. Le PSG est tombé plein pot dans le piège… et Riyad Mahrez s’est régalé. Hier à l’Etihad Stadium, City a touché le cuir 44% du temps pour 56% aux petits gars de Paname… L’efficacité a fait le reste.

Manchester City en finale de Champions League : les raisons d'une métamorphose - © Federico Gambarini - BELGAIMAGE

Une attaque à quatre têtes

Pour mener à bien sa nouvelle animation riche en éclairs fulgurants, Guardiola s’appuie sur un entrejeu où les deux travailleurs Gündogan et Rodri aspirent les kilomètres et les ballons, pour permettre aux stylistes offensifs de torpiller. Exit les " vieux " Sterling et Agüero, City évolue sans avant-centre spécifique, notre KDB reprenant le rôle de faux 9 (inventé, déjà, au sein du Barça de Guardiola…) pour imposer ses épaules et son moteur… et surtout servir ses caviars aux 3 gauchers magnifiques des avant-postes : Phil Foden, Bernardo Silva et Riyad Mahrez.

Une défense en béton

" Champagne devant, gruyère derrière " : longtemps, le City façon Pep a largement privilégié les procédés offensifs aux mécanismes défensifs. Avec ses investissements à l’arrière, son pressing haut, son marquage individuel entre les lignes et sa charnière axiale Ruben Dias-John Stones, la direction sportive mancunienne a bâti une muraille derrière : avec 29 clean-sheets dans l’absolu et 24 buts encaissés en Premier League, City a aujourd’hui la meilleure défense des championnats du Big Five. De la 2e journée de Champions League jusqu’aux 8e de finale inclus, son gardien Ederson est resté 7 matches invaincu, soient 790 minutes : 2e meilleure performance absolue en Champions, derrière les 995 minutes de l’Arsenal de 2006.