Manchester City attend Tottenham de pied ferme (Live commenté 21h)

Manchester City reçoit Tottenham ce mercredi en match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Au match aller, les Spurs avaient surpris les Cityzens dans leur nouveau stade flambant neuf et l'avaient emporté 1-0 grâce à but de Son Heung Min, à l'arrachée. Tottenham avait réalisé un très belle prestation, posant de nombreuses difficultés à City.

Habitués à un football chatoyant, les hommes de Pep Guardiola n'avaient pas réussi à développer leur philosophie de jeu face à la rigueur tactique de Mauricio Pochettino. Du côté noir-jaune-rouge, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, l'infaillible charnière centrale des Spurs, ont joué l'intégralité de la rencontre. Chez les Cityzens, Kevin De Bruyne n'a eu l'occasion de fouler la pelouse qu'une poignée de secondes.

On peut donc s'attendre à un match retour explosif ce mercredi soir à l'Etihad Stadium, tant le suspense est présent au vu du score serré du match aller. La prudence est même de mise dans le clan des Londoniens. L’entraîneur des Spurs avait déclaré à la fin du match aller "Manchester City reste favori pour remporter la Ligue des Champions". De plus, Tottenham a perdu son artificier, son buteur phare, son leader offensif dans la bataille. Gros coup dur pour les Londoniens, Harry Kane s'est à nouveau blessé à la cheville gauche, l'international anglais devrait être indisponible pour la fin de saison. Solides et rassurants à l'arrière-garde, on s'attend à ce qu'Alderweireld et Vertonghen réitèrent leur performance.

A domicile, City se retrouve désormais en position de force et peut compter sur le retour d'un Kevin De Bruyne qui retrouve rapidement ses sensations. En forme, le Diable a distillé deux passes décisives dans la victoire des siens, 3-1 face à Crystal Palace dimanche. Le milieu des Cityzens pourrait donc être titularisé par Pep Guardiola. Au même titre que Vincent Kompany ? Vinz the Prince dispute sa 11ème saison pour les Skyblues et n'a pas caché son envie de continuer dans son club de coeur. Le défenseur belge de 33 ans a été aligné toute la rencontre contre Palace, mais n'est crédité que de peu de temps de jeu en Champions League cette saison. 115 pauvres minutes seulement, sur trois apparitions. Il s'était d'ailleurs blessé après 20 minutes de jeu dans le match aller des huitièmes contre Schalke, victoire "remontada" des Cityzens 2-3 lors d'un véritable thriller.

Les statistiques sont partagées entre les deux clubs. D'une part, Tottenham n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers déplacements chez les Mancuniens, toutes compétitions confondues (1 nul et 6 défaites). La dernière fois, c'était en Premier League en février 2016, les Spurs s'étaient imposés 1-2. D'autre part, Manchester City a perdu chacun de ses 5 matches en compétition européenne contre des adversaires anglais, dont 3 en Ligue des Champions (Tottenham mardi dernier et deux fois contre Liverpool en quarts la saison passée).