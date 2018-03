Malgré un but de Lukaku, ManU et Fellaini éliminés par Séville

Après avoir partagé l'enjeu à l'aller sur la pelouse du FC Séville (0-0), Manchester United s’est incliné ce mardi soir à Old Trafford devant des Espagnols ultra-réalistes (1-2) lors des huitièmes retour de Champions League. Les Red Devils, vainqueur de l’Europa League l’an dernier, quittent donc la scène européenne prématurément.

Dans une rencontre disputée, Marouane Fellaini, remplacé à la 60ème minute, et Romelu Lukaku, qui a disputé l'entièreté du match, se créent les plus grosses opportunités. Toutefois, la partie est relativement fermée.

Mais tout s’enflamme à vingt minutes du terme. L’entrée de Ben Yedder (72’) donne un nouveau souffle aux Sévillans et fait basculer la rencontre. En quatre minutes, l’attaquant français signe un doublé (74’ et 78’) et plonge United dans le doute.

Trop frileux depuis le début du match, les Red Devils se montrent (enfin) plus audacieux. Et cela paie immédiatement.

Sur un corner de Rashford, Lukaku devance son vis-à-vis et réduit l’écart d’une bonne reprise acrobatique (84’). Malheureusement pour les Mancuniens, ce but n’en appelle aucun autre et les protégés de Mourinho quittent donc la compétition dès la première confrontation à élimination directe.

Une grosse contre-performance pour le club anglais.