Lyon "sort la tête haute", selon Juninho

Lyon "sort la tête haute" de la Ligue des champions, a estimé mercredi soir le directeur sportif Juninho après l'élimination en demi-finale contre le Bayern Munich (3-0), une équipe par rapport à laquelle "il y a encore un écart".

"On est tous tristes. Etre éliminé, ce n'est pas facile du tout. On sort avec la tête haute, je suis vrament fier de tous les joueurs, du staff. Contre une équipe meilleure, il faut accepter. Il y a un écart, surtout économique", a réagi le dirigeant brésilien au micro de RMC Sport, souhaitant "bonne chance" au Paris SG, qui affrontera Munich en finale dimanche avec pour défi de "montrer que la Ligue 1 n'est pas ce que les gens pensent".

"Pour battre une équipe comme ça il faut beaucoup de réussite et d'efficacité. Si on en avait eu au début...", a-t-il toutefois regretté, actant ainsi l'absence de l'OL en Coupe d'Europe la saison prochaine.

"On sait qu'on ne jouera pas la prochaine Ligue des champions", a lancé Juninho. "On a fait ce qu'il fallait, le but est de continuer le travail en Ligue 1, c'est la L1 qui nous emmène ici en Ligue des champions".

Le directeur sportif s'est toutefois satisfait de l'était d'esprit de l'équipe, qui a éliminé la Juventus puis Manchester City dans la compétition. "C'est un groupe qui manquait d'énergie collective, de métier, maintenant ils ont ça et si on continue, on retrouvera cette compétition le plus vite possible. On va se concentrer sur la Ligue 1, on va se concentrer, que ce soit Nîmes ou Bastia, sur le travail. Notre prochain adversaire c'est Dijon, et il faudra avoir le même état d'esprit".