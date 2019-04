Lukaku croit à un nouvel exploit de Manchester United: "Barcelone laisse des espaces"

Battu 0-1 à l'aller, Manchester United est condamné à un nouvel exploit, mardi, à Barcelone, en quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Au tour précédent, les 'Red Devils' avaient renversé la situation en s'imposant 1-3 au Paris Saint-Germain après avoir perdu l'aller 0-2. "Le Barça n'est pas le PSG, il a plus d'expérience. Mais nous devons être confiants et aller au Camp Nou avec passion et nous procurer davantage d'occasions de but", a déclaré sur le site de l'UEFA Romelu Lukaku, auteur d'un doublé au Parc des Princes en huitième de finale.

"Le Barça, c'est encore un autre niveau. Barcelone, le Real Madrid, la Juventus et le Bayern Munich sont les quatre meilleures équipes en Europe, selon moi. Nous voulons être à nouveau le club anglais qui fait partie de ce club fermé", a indiqué Lukaku.

Un défi de taille attend United au Camp Nou. "Nous devrons faire un minimum d'erreurs, mais aussi déployer du bon football car Barcelone laisse parfois des espaces. Tout va dépendre du type de match et du plan de jeu de l'entraîneur, mais aussi de leur manière de jouer. Ils ont un système rodé qui ne change et ne s'adapte jamais à l'adversaire. Nous devons être intelligents pour savoir quand aller de l'avant et quand ne pas le faire. La qualification contre Paris nous a évidemment apporté de la confiance, mais c'est Barcelone en face. S'il y a bien une équipe qui peut faire la différence contre n'importe qui, c'est celle-ci."

Depuis décembre, Lukaku est entraîné par le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, un ancien buteur du club. "Il veut toujours le meilleur. Quand vous avez un ancien attaquant international comme coach, il vous propose plein de défis à l'entraînement, pour travailler la finition ou le positionnement. Il est pleinement concentré et très exigeant lors de chaque séance, et j'adore ça. Nous sommes là pour gagner, pas pour bien jouer mais perdre à la fin", a expliqué le Diable Rouge.