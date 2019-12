Lukaku buteur, battu et éliminé par le Barça, Thorgan Hazard, Denayer et Batshuayi qualifiés

Romelu Lukaku , buteur face au FC Barcelone, n'a pu empêcher la défaite de l'Inter (1-2), une défaite synonyme d'élimination pour l'Inter Milan et de qualification pour le Borussia Dortmund de Thorgan Hazard , qui a battu le Slavia Prague (2-1). Les troupes d' Antonio Conte tenteront de digérer cette contre-performance en Serie A et en Europa League.

Inter Milan - FC Barcelone : 1-2

Romelu Lukaku - © MIGUEL MEDINA - AFP

Opposé à un Barça "B" car déjà assuré de la première place du Groupe F, l'Inter avait l'occasion de réaliser une affaire en or dans la course à la qualification.

Mais les Interistes et leurs supporters sont restés bouche bée devant l'ouverture du score signée Carles Pérez : l'attaquant espagnol de 21 ans célèbre de la plus belle des manières sa première apparition en Champions League (23' 0-1).

Romelu Lukaku et Lautaro Martinez forment une paire offensive diabolique, et ils l'ont une nouvelle fois prouvé juste avant la pause avec l'Argentin dans le rôle du passeur, et le Belge dans celui du finisseur, d'une frappe lourde et directe dont il a le secret (44' 1-1). Il s'agit déjà de son douzième but de la saison, toutes compétitions confondues.

Monté au jeu à la 85ème, le prodige espagnol Ansu Fati a inscrit le but de la victoire du FC Barcelone une minute plus tard (86' 1-2). A 17 ans et quarante jours, il en a également profité pour devenir le plus jeune buteur de l'histoire de la Champions League.

Malgré l'absence de Lionel Messi et une équipe profondément remodelée, le Barça boucle la phase de poules avec un bilan de 14/18, alors que l'Inter (7/18) continuera sa campagne européenne en Europa League.