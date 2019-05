Lucas Moura fond en larmes en visionnant son troisième but contre l'Ajax

Son nom est sur toutes les lèvres depuis l'incroyable soirée de Ligue des Champions qu'il a vécue mercredi avec son club de Tottenham face à l'Ajax (2-3). Lucas Moura, auteur des trois buts Spurs alors que l'Ajax menait 2-0, était forcément très heureux après la rencontre. Heureux mais aussi très ému. Une émotion débordante au moment de revoir son troisième but en toute fin de match, et d'entendre l'euphorie des commentateurs... Le joueur de Tottenham n'a pu contenir ses larmes. « C'est très difficile de parler. Je suis tellement heureux. C'est merveilleux... C'est un grand bonheur pour moi de pouvoir jouer cette finale. Pour moi, mais aussi pour ma famille et mes proches. J'ai toujours cru que c'était possible, même quand c'était 2-0. Je suis très heureux et très fier de mes coéquipiers. On joue au football pour vivre ce genre de moments. »

Un chouette moment qui couronne une soirée parfaite pour le joueur Brésilien qui ne doit pas regretter une seule seconde d'avoir rejoint le club anglais puisqu'en six saisons avec le Paris Saint-Germain, il n'est jamais parvenu à atteindre la finale de la Ligue des Champions tant convoitée par le club parisien.

En finale, les Spurs retrouveront l'autre « miraculé » de ces demi-finales, le club de Liverpool. Une magnifique finale en perspective.