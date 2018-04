Liverpool résiste à la tempête City et intègre le dernier carré

Les Reds ont infligé une nouvelle défaite à Manchester City en quarts de finale de la Ligue des Champions. Après la démonstration offensive d’Anfield (3-0), Liverpool a affiché une autre nuance de sa palette tactique. Tout aussi efficace.



Acculés en première mi-temps par des Cityzens impressionnants, les hommes de Jurgen Klopp se sont accrochés. Avant de donner une leçon d’efficacité estampillée Mohamed Salah et Roberto Firmino (1-2).



Simon Mignolet, sur le banc mardi, avance donc au tour suivant avec Liverpool tandis que Kevin De Bruyne et Vincent Kompany, qui a fêté ses 32 ans en qualité de remplaçant, sont éliminés.



Du côté de City, on se plaindra certainement de l'arbitrage, d'un penalty oublié et surtout du but injustement annulé de Leroy Sané juste avant la mi-temps. Pep Guardiola, hors de lui, a été prié de suivre la deuxième période en tribunes.



Face à la montagne, l'Espagnol avait réclamé un "match parfait" de la part de ses joueurs. Cela l'a été... pendant deux minutes. Il a fallu 126 secondes à Jesus pour ouvrir la marque et redonner espoir.

Mais, jusqu'à mardi, seulement deux équipes avaient réussi à se qualifier avec un déficit de trois buts au match aller. En 2004, La Corogne avait renversé 4-0 l'AC Milan après avoir perdu 4-1 à l'aller. Plus récemment, le Barça avait détruit le PSG 6-1, effaçant le 4-0 à Paris. Les "Remontadas" sont donc loin d'être un classique de la compétition reine.

Guardiola le savait en tentant le tout pour le tout avec une équipe ultra-offensive. Une défense à trois avec Walker-Otamendi-Laporte, trois milieux offensifs De Bruyne-David Silva-Bernardo Silva et le trio d'attaque Sterling-Jesus-Sané.

Ça a presque payé tant les "Citizens" ont dominé.

Inévitable Salah

Dès l'entame, City a montré ses intentions: dès que le ballon passait le rond central, les dix joueurs de champs mancuniens étaient en attaque.

Au bout de deux minutes, Van Dijk a mal relancé, Fernandinho a trouvé Sterling dans le dos du Néerlandais et l'Anglais a offert à Jesus l'ouverture du score au point de penalty.

Poussé par stade à nouveau confiant, City s'est montré étouffant. Mais la défense des "Reds" a tenu le choc, tout comme Karius vigilant sur ce centre-tir de Sané.

Ça chauffait alors sérieusement sur la pelouse. Alexander-Arnold, visé comme au match aller, était averti pour une manchette sur Sané (29). Puis, Bernardo Silva prenait lui aussi un jaune pour avoir réclamé un peu trop vertement une main (involontaire) de Milner dans la surface (30).

En deux minutes, Liverpool est ensuite passé deux fois à côté du KO, mais c'est City qui a mordu la poussière. Bernardo Silva, énorme, a d'abord trouvé le poteau d'une superbe frappe du gauche (41), puis les "Citizens" se sont vu refuser un but pour un hors jeu contesté de Sané, suite à une mauvaise sortie de Karius (42).

Et c'est peut-être à ce moment-là que le match a basculé. Quelques minutes plus tard, alors que l'arbitre de la rencontre Antonio Mateu Lahoz regagnait les vestiaires, Guardiola, hors de lui, est allé reprocher un peu vivement la décision... et a terminé la rencontre dans les tribunes!

Le coup de grâce? Les "Cityzens" ont en tout cas craqué à leur retour sur le terrain (56). Sané est passé au travers de Laporte, a butté sur Ederson. Mais l'inévitable Salah rodait... pour marquer son 39e but de la saison et donner une avance insurmontable aux "Reds".

Firmino a ensuite éteint le stade en trompant Ederson d'un tir à ras de terre (77). Et les "You'll Never Walk Alone" ont résonné dans l'Etihad Stadium.