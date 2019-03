Liverpool punit un Bayern moribond en 1/8 de finale

Accroché à l'aller (0-0), Liverpool s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s'imposant, mercredi, face au Bayern Munich (3-1). Le défenseur van Dijk (un but et une passe décisive) et l'attaquant Mané (auteur d'un doublé) ont envoyé les Reds dans le top 8 européen pour la deuxième fois de rang.

Devant son public, le Bayern ne sera pas parvenu à imposer sa loi. Après un très bon début de rencontre, les Bavarois se sont fait surprendre par Mané qui a parfaitement exploité une mauvaise phase de la défense allemande (26e). Le Bayern ne s'est pas laissé abattre pour autant. Une attitude récompensée par le but égalisateur, un but contre son camp de Matip, malheureux dans sa tentative d'anticiper Lewandowski (39e).

En deuxième période, Liverpool a choisi de se montrer davantage offensif et a limité les opportunités des Allemands, impuissants face au bloc anglais. L'équipe de Klopp a logiquement trouvé un deuxième but sur un corner repris de la tête par van Dijk (69e). Les Anglais ont ensuite assuré leur qualification avec un troisième but signé Mané (84e). Origi est monté au jeu à la 83e minute alors que Mignolet est resté sur le banc.

Le Bayern n'avait plus manqué les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2010-2011. Les huit équipes qualifiées pour le prochain tour sont les suivantes : Liverpool, FC Barcelone, Ajax, Tottenham, Manchester United, Porto, la Juventus et Manchester City. Le tirage au sort des 1/4 est prévu vendredi à 12h00 à Nyon, en Suisse.