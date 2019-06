Liverpool et un Origi décisif montent sur le toit de l'Europe au terme d'une finale fermée

Liverpool a empoché la 6e Ligue des Champions de son histoire, la 1ère depuis 2005, samedi soir grâce à sa victoire 0-2 en finale face à Tottenham au stade Wanda Metropolitano de Madrid. Mohamed Salah a permis aux Reds de mener au score après 2 minutes grâce un penalty discutable. En fin de match, Divock Origi a libéré les siens en plantant le but du 0-2 d'une superbe frappe croisée du gauche pour assurer la victoire (88e).

Cyniques et infranchissables, les hommes de Jürgen Klopp couronnent ainsi une saison fantastique où ils auront allié jeu spectaculaire et efficacité. Le coach allemand parvient quant à lui à briser une malédiction qui lui avait fait perdre les 6 dernières finales auxquelles il avait pris part.

Héros de la demi-finale contre Barcelone, Divock Origi a disputé la dernière demi-heure et s’est une nouvelle fois montré décisif dans cette compétition avec un troisième but, tout aussi important que les deux autres. Il est le deuxième belge à marquer en finale de Ligue des Champions après Yannick Carrasco en 2016.

Sacré avec les Reds, il devient le troisième joueur belge à se passer la médaille de vainqueur au cou après Eric Gerets et Daniel Van Buyten. Privé de temps de jeu dans cette compétition, Simon Mignolet n’aura pas cet honneur tout comme ce fut le cas pour Thomas Vermaelen avec le FC Barcelone.

Tottenham, qui disputait la première finale de Champions League de son histoire, n’a que trop rarement mis Liverpool en difficulté lors des 90 minutes. La titularisation du revenant Harry Kane n’a vraisemblablement pas été un coup de poker gagnant. Des mauvais choix, des déchets techniques et des Reds extrêmement bien organisés n’ont laissé aucun espace à une remontée. Le dernier quart d’heure plus incisif – où l’on retiendra notamment un superbe arrêt d’Alisson – ne changera rien à ce constat.

Pénalisés par le penalty octroyé après 25 secondes pour une faute de main discutable de Sissoko, les Spurs quittent Madrid la tête basse et avec un sentiment d’impuissance. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, titulaires et irréprochables dans leurs gestes, ne peuvent qu’accepter la défaite.

Grâce à cette 6e victoire dans la compétition (1977, 1978, 1981, 1984, 2005 et 2019), Liverpool lâche le Bayern et le FC Barcelone (5) et s’installe à la 3e place du palmarès de la compétition derrière le Real Madrid (13) et l’AC Milan (7).