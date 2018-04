Liverpool déroule mais Nainggolan offre une lueur d'espoir à la Roma

Liverpool a dominé mardi la première demi-finale aller de la Ligue des Champions de football. Grâce à Mohamed Salah (36e, 45e), Sadio Mané (56e), Robero Firmino (61e, 69e) les Reds se sont imposés face à l'AS Rome (5-2). Sous l'impulsion de Radja Nainggolan, les Romains ont réduit l'écart par Edin Dzeko (81e) et Diego Perotti (89e). Le match retour est fixé le 2 mai à Rome. La deuxième demi-finale, Bayern Munich-Real Madrid, a lieu ce mercredi (20h45).

Les Romains ont bien démarré en combinant convenablement dans le camp adverse et en plaçant un premier tir par Kevin Strootman (2e). Liverpool a répondu avec Salah, qui a repiqué dans l'axe avant de frapper (4e). Bien organisés, les Romains ont exercé un bon pressing et ont enchaîné les bonnes passes vers l'avant. Aleksandar Kolarov a même expédié un missile du gauche sur la transversale (19e).

Après cela, Liverpool a secoué le collectif romain et aurait déjà pu ouvrir la marque si Mané n'avait pas trop enlevé son tir au bout d'un superbe contre (28e) avant de manquer une reprise du droit au point de penalty (30e). Le premier but est arrivé d'une superbe frappe enroulée dans l'angle opposé de Salah (36e, 1-0). Il n'y avait plus qu'une équipe sur la pelouse. Après que Dejan Lovren a placé une tête sur la transversale (38e), Salah a signé son 10e goal en Ligue des Champions d'un petit piqué subtil sur un contre axial (45e, 2-0).

A la reprise, les Romains ont tenté de trouver Dzeko en pointe. Mais les Reds ont vite répliqué. Disponible sur la droite, Salah en a profité pour délivrer deux assists coup sur coup. Cette fois, Mané n'a pas tremblé aux six mètres (56e, 3-0) et Firmino n'a pas manqué une reprise facile quasiment au même endroit (61e, 4-0). Auteur de deux assists, le Brésilien a alors signé à son tour un doublé, qui lui permet de compter aussi 10 buts en Ligue des Champions (69e, 5-0).

Pour Nainggolan, la rencontre n'était pas terminée. Le Diable rouge a d'abord permis à Dzeko d'inscrire le premier but (81e, 5-1). Ensuite, son tir axial a été dévié de la main par James Milner et Perotti a encore réduit la marque sur penalty (89e, 5-2).

La Roma a continué à pousser mais Liverpool est la seule équipe encore en lice à ne pas avoir perdu un seul match cette saison (7 victoires, 4 nuls).