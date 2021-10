Un supporter de Manchester City de 63 ans a été très violemment agressé par des supporters du Club de Bruges mardi soir, sur un parking le long de la E40 à Tronchiennes (Drongen, en néerlandais). L'homme serait dans un état grave, a témoigné mercredi son fils, par ailleurs président d'un fan club belge des Cityzens. La police et le parquet n'ont pas fait de commentaire à ce stade. Selon nos confrères de Het Nieuwsblad, 5 suspects ont déjà été arrêtés.

"Nous avons été partout en Angleterre et en Europe et n'avons jamais été agressés. Pour la première fois en Belgique, nous avons été victimes de violence inconsciente", fustige le président de "Blue Moon Belgium". Il affirme que son père a été "laissé pour mort" après avoir été attaqué en raison du fait qu'il portait une écharpe de City.

"Nous espérons que les auteurs seront retrouvés et punis", conclut-il. Les faits ont donc eu lieu à proximité de Tronchiennes, le village natal de ... Kevin De Bruyne, la star belge de City.



L'affaire a rapidement été prise en main par les autorités. "Il y a eu plusieurs témoins. La police a arrêté cinq personnes dans la nuit. Ils ont été arrêtés sur ordre du parquet de Flandre orientale. L'enquête bat son plein", a indiqué le parquet à Het Nieuwsblad.



Le FC Bruges a condamné sur sur site internet ces événements. Le Club de Bruges s'est dit "horrifié' d'apprendre ce qui s'était passé sur ce parking. "Le Club de Bruges désapprouve fermement tout comportement criminel, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade et place la tolérance au premier plan. Nos pensées vont à la famille et aux amis du supporter de Manchester City", ajoute le FCB.



De son côté, le club anglais est "choqué et attristé d'entendre les informations faisant état d'une attaque contre l'un de nos supporters après le match de Ligue des champions à Bruges hier soir".

La rencontre entre Bruges et Manchester, dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, s'est déroulée mardi soir au stade Jan Breydel. Les Anglais se sont imposés sur le score de 1-5.