Ligue des Champions : Un Chelsea solide vient à bout de l’Atletico et passe en 1/4

Dos au mur et devant marquer pour tenter de se qualifier, l’Atletico a décidé de presser encore plus que d’habitude. Chelsea est surpris et l’Atletico est le plus dangereux en début de rencontre, sans toutefois se procurer des grosses occasions (Lodi 3e).

Du coup, les Blues rentrent petit à petit dans le match et se procurent à son tour quelques possibilités (Alonso 11e, Werner 19e), sans réellement inquiéter Oblak dans un premier temps. Car finalement, si l’Atletico domine, c’est Chelsea qui va ouvrir la marque. Sur un contre supersonique, Werner trouve Ziyech qui fait 1-0.

Le plus dur est fait pour les Blues qui rentrent au vestiaire en ayant fait le plus dur.

La seconde période est cette fois-ci à l’avantage des locaux. Werner dès la 48e trouve les poings d’Oblak. Les hommes de Simeone ont du mal et sont en retard dans le pressing.

Il n’y en a plus que pour Chelsea (Ziyech 57e) et Simeone l’a bien compris en faisant des changements au sein de son secteur offensif (sortie de Carrasco à la 54e au profit de Dembélé et Suarez à la 59e pour Correa).

Mais en vain. L’Atletico va essayer (Felix 80e et 92e), mais l’Atletico ne va pas y arriver et va même finir à 10 avec l’exclusion de Savic pour un coup sur Rudiger. En fin de rencontre Emerson fixe le score à 2-0. Nouvelle clean sheet pour Edouard Mendy, la 20e en 33 matches cette saison et nouvelle victoire pour Tuchel qui qualifie Chelsea pour les quarts pour la première fois depuis 2014. L'entraineur est toujours invaincu avec sa nouvelle équipe (13 matches, 9 victoires et 4 partages).