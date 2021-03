Ligue des Champions : "Trop d’erreurs", le parcours européen de la Juventus s’arrête encore "trop tôt"

Le parcours européen de la Juventus s’est arrêté de manière précoce pour la troisième année consécutive. A chaque fois face à un adversaire à sa portée. Le constat d’échec est là.



Ajax, Lyon, Porto, l’histoire se répète. Un Juve favorite, une Juve en position favorable après le match-aller mais une Juve incapable de faire la différence à domicile.

Les Bianconeri avaient partagé à Amsterdam (1-1) avant de s’incliner dans leur stade (1-2) en 2019. La saison suivante, face à Lyon, la victoire (2-1) n'a pas été suffisante pour gommer le retard enregistré sur les bords du Rhône (1-0). Et ce mardi, Porto, vainqueur à l’aller (2-1) et à dix dès la 54e minute, a résisté avant d’inscrire le but décisif en prolongation. Rabiot a bien donné la victoire à la Juve en fin de match mais il était trop tard (3-2).



Les saisons se suivent, les entraîneurs se succèdent sur le banc (Allegri, Sarri, Pirlo) et les carences restent.



Et notamment, cette fébrilité défensive à domicile dans les matches couperets. "On a commis quatre erreurs en deux matches, c’est beaucoup. Quand tu fais autant d’erreurs, c’est normal de pouvoir être éliminés en huitième de finale de la Ligue des champions", regrette Andrea Pirlo, au micro de Sky Sport à l’issue du match.



"C’est dur, on a joué à onze contre dix pendant quasiment tout le match. On a mal commencé, ils ont marqué et après on a commencé à jouer, mais trop tard. En seconde mi-temps, on a mieux joué, et marqué deux buts, mais il a manqué le troisième. Cette élimination change beaucoup de choses. Sortir en mars, c’est trop tôt pour nous", insiste Matthijs De Ligt.



Cristiano Ronaldo incarne cette baisse de régime. CR7 a souvent porté cette équipe, c’est lui qui avait inscrit tous les buts (5) des matches face à l’Ajax et Lyon. Cette fois il est resté muet tout au long des 210 minutes, laissant la vedette à Enrico Chiesa (3 buts) et Adrien Rabiot (1). La star portugaise n'a pas été épargnée par la presse. "Trahie par Ronaldo", a même titré le Corriere dello sport. Le super héros n'a cette fois pas sorti sa cape. "CR7" a été quasiment invisible - comme à l'aller - : une passe décisive pour Federico Chiesa et c'est quasiment tout..

Les Turinois, bousculés en Série A, vivent aussi une saison difficile dans un championnat qu’ils dominent depuis 9 ans. Relégués à dix longueurs de l’Inter (avec un match de moins), ils pourraient céder une couronne que l’on croyait presque scellée autour de la tête de la Vieille Dame.



Pirlo ne rend pas les armes dans la course au titre. "Comment on rebondit ? En oubliant ce match, il va falloir quelques jours et puis on va se concentrer sur le championnat. On est mars, il reste beaucoup de matches (14 et 13 pour l’Inter), il faudra faire au mieux pour remonter au classement."



Intronisé en début de saison, l’ancien maestro sera-t-il le premier fusible à sauter ? Il ne s’en préoccupe pas. "Je ne sais pas si Maurizio Sarri avait été remplacé la saison dernière à cause de l’élimination, moi je continue à travailler sur un projet plus large. Ce n’est que la première année de ce nouveau projet."



Avec un effectif vieillissant et bardé de trentenaires (Ronaldo, Chiellini, Bonucci, Cuadrado, Sandro, Szczesny, Buffon), la Juve va devoir se réinventer. La cure de rajeunissement a commencé (De Ligt, Chiesa, McKennie, Arthur, …). Reste à savoir combien de temps la greffe mettra à prendre.